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"Крот" в СБУ: в сеть выложили записи общения генерала Шайтанова с сотрудником ФСБ
После громкого задержания генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого украинская спецслужба заподозрила в госизмене и работе на ФСБ, в сеть выложили аудиозаписи разговоров, на которых фигурирует как сам генерал, так и его российский «куратор» — полковник российской спецслужбы Игорь Егоров, а также неизвестный человек.
На записях, в частности, зафиксировано обсуждение покушения на добровольца Адама Осмаева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Адам Осмаев был ранен под Киевом осенью 2017 года, а его супруга Амина Окуева погибла.
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