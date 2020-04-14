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"Крот" в СБУ: в сеть выложили записи общения генерала Шайтанова с сотрудником ФСБ

15:43 14 апреля 2020 796
Удостоверение Шайтанова
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После громкого задержания генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого украинская спецслужба заподозрила в госизмене и работе на ФСБ, в сеть выложили аудиозаписи разговоров, на которых фигурирует как сам генерал, так и его российский «куратор» — полковник российской спецслужбы Игорь Егоров, а также неизвестный человек.

На записях, в частности, зафиксировано обсуждение покушения на добровольца Адама Осмаева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Адам Осмаев был ранен под Киевом осенью 2017 года, а его супруга Амина Окуева погибла.

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