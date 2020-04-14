Украина

Было несколько трагических «совпадений»: источник рассказал важные детали о задержанном генерале СБУ (фото)

Во вторник, 14 апреля, на улице Институтской в центре Киева был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в работе на ФСБ России. Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте задержания.

Сослуживец генерала, который находился с ним в зоне проведения АТО в 2014 году, на условиях анонимности рассказал «ФАКТАМ», что Шайтанов «был человеком безупречной репутации и пользовался авторитетом среди сослуживцев».

В то же время источник издания в СБУ уточнил, что подозревать Шайтанова начали еще летом 2014 года, когда несколько раз гибли сотрудники спецслужбы, а «по случайному» стечению обстоятельств информация об их нахождении как раз была в руках у Шайтанова".

«Таких трагических совпадений было несколько. В том числе и во время Иловайска. Генерал может быть причастен к гибели сотрудников СБУ возле Краматорского аэропорта в разгар АТО. В 2014 году он был одним из руководителей Антитеррористического центра СБУ, находился в Изюме Харьковской области. К нему стекалась вся информация о перемещении подразделений в зоне боевых действий. Видимо, она передавалась на ту сторону (России. — Авт.)», — говорит собеседник издания.

«Сложно поверить, но существует высокая вероятность, что ФСБ России владеет полной информацией о всей концепции ССО Украины», — уточнил источник.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сеть выложили записи общения генерала Шайтанова с сотрудником ФСБ.

На записях зафиксировано обсуждение покушения на добровольца Адама Осмаева, который был ранен под Киевом осенью 2017 года. Его жена Амина Окуева погибла.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»



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