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Шоу-бизнес

Состарившийся Олег Винник шокировал сеть (фото)

16:41 14 апреля 2020 54
Олег Винник
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный украинский исполнитель Олег Винник, который недавно показал, с кем проводит карантин, удивил «старым» фото.

«На фото мне 30 лет, а моему герою — 80», — написал Винник снимок, на котором он в роли Жана Вальжана — главного героя романа Виктора Гюго «Отверженные». Кстати эту роль Винник исполнял 285 раз.

Винник

Фото артиста поразило его поклонников и поклонниц.

«Трансформация до неузнаваемости!», «Лишь глаза выдают Вас», «Никогда бы не узнала. Как вот так можно изменить! Состарить молодое лицо, создать визуализацию старика, потом это „материализовать“ на лице конкретного человека -это тоже искусство. Говорят, что по глазам можно узнать. Но на ЭТОМ фото я их не вижу», — пишут комментаторы.

Винник

Винник

Винник

Винник

Винник

Кстати, ранее Винник опубликовал фрагменты своей игры на сцене.

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