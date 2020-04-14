Состарившийся Олег Винник шокировал сеть (фото)

Шоу-бизнес

Популярный украинский исполнитель Олег Винник, который недавно показал, с кем проводит карантин, удивил «старым» фото.

«На фото мне 30 лет, а моему герою — 80», — написал Винник снимок, на котором он в роли Жана Вальжана — главного героя романа Виктора Гюго «Отверженные». Кстати эту роль Винник исполнял 285 раз.

Фото артиста поразило его поклонников и поклонниц.

«Трансформация до неузнаваемости!», «Лишь глаза выдают Вас», «Никогда бы не узнала. Как вот так можно изменить! Состарить молодое лицо, создать визуализацию старика, потом это „материализовать“ на лице конкретного человека -это тоже искусство. Говорят, что по глазам можно узнать. Но на ЭТОМ фото я их не вижу», — пишут комментаторы.

Кстати, ранее Винник опубликовал фрагменты своей игры на сцене.

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