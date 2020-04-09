- 12:29 Горе-мать поила ребенка энергетиком в маршрутке: в сеть попало шокирующее видео
- 12:13 Обрушение старинного дома в центре Одессы сняли на видео с высоты
- 12:06 От коронавируса умер обладатель Кубка кубков в составе «Атлетико»
- 12:06 Что будет с выпускными, ВНО и вступительной кампанией в Украине? Ответы на главные вопросы
- 12:05 В мае украинцам пересчитают пенсии: что нужно знать
- 12:02 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:59 «Человечество ждет откат назад, и это неминуемо», — Ярослав Грицак
- 11:54 Олег Винник на карантине раскрыл неизвестные ранее детали своего прошлого
- 11:43 В Минздраве объяснили, в каких случаях пациентов с коронавирусом подключают к аппарату ИВЛ
- 11:41 Продажа земли в Украине: как будут проводиться сделки
- 11:37 Потап в соблазнительном платье Насти Каменских взорвал сеть
- 11:37 Пожары в Чернобыльской зоне: полиции пришлось эвакуировать самоселов
Олег Винник на карантине раскрыл неизвестные ранее детали своего прошлого (видео)
Популярный певец Олег Винник, рассказавший ранее, как отстаивал честь села и потерял два зуба, на карантине поделился неизвестными ранее подробностями своего прошлого. Он показал в сети архивные фото и видео, когда он был солистом мюзиклов и рассказал о том времени.
«Прочитав ваши комментарии под фото и видео из мюзиклов, я понял, что пришло время поближе познакомить вас со своим театральным прошлым. Многие годы я посвятил европейской театральной сцене, зрители видели меня в разных образах, более пятиста раз я выходил на сцену в роли Жана Вальжана», — рассказал Олег Винник и опубликовал эпизоды из мюзикла «Отверженные». Именно роль Жана Вальжана принесла украинскому исполнителю популярность в Европе.
Напомним, что Олег Винник, родом из села Черкасской области, отправился покорять Европу в 90-х. Он работал преподавателем музыки, сам учился, ходил на многочисленные кастинги.
С 1999 по 2008 год выступал в мюзиклах в Германии, Австрии и Швейцарии под сценическим именем OLEGG. За его плечами роли во всемирно известных мюзиклах «Нотр-Дам де Пари», «Титаник», «Отверженные, «Элизабет». Об этом периоде своей жизни Винник подробно рассказывал в интервью «ФАКТАМ».
Время карантина Олег Винник проводит в студии, работает над новым материалом. «Друзья, у мня все хорошо, работаю. Скоро покажу вам что-то неожиданное», — заинтриговал Олег.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как звезды шоу-бизнеса призывают поклонников оставаться дома, а также делятся советами, чем занять себя на карантине. Леся Никтюк впечатляет эффектными нарядами. в которых ходит за хлебом. А Лилия Ребрик с семьей поднимает себе настроение задорными танцами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..