Олег Винник на карантине раскрыл неизвестные ранее детали своего прошлого (видео)

Шоу-бизнес

Популярный певец Олег Винник, рассказавший ранее, как отстаивал честь села и потерял два зуба, на карантине поделился неизвестными ранее подробностями своего прошлого. Он показал в сети архивные фото и видео, когда он был солистом мюзиклов и рассказал о том времени.

«Прочитав ваши комментарии под фото и видео из мюзиклов, я понял, что пришло время поближе познакомить вас со своим театральным прошлым. Многие годы я посвятил европейской театральной сцене, зрители видели меня в разных образах, более пятиста раз я выходил на сцену в роли Жана Вальжана», — рассказал Олег Винник и опубликовал эпизоды из мюзикла «Отверженные». Именно роль Жана Вальжана принесла украинскому исполнителю популярность в Европе.

Напомним, что Олег Винник, родом из села Черкасской области, отправился покорять Европу в 90-х. Он работал преподавателем музыки, сам учился, ходил на многочисленные кастинги.

С 1999 по 2008 год выступал в мюзиклах в Германии, Австрии и Швейцарии под сценическим именем OLEGG. За его плечами роли во всемирно известных мюзиклах «Нотр-Дам де Пари», «Титаник», «Отверженные, «Элизабет». Об этом периоде своей жизни Винник подробно рассказывал в интервью «ФАКТАМ».

Время карантина Олег Винник проводит в студии, работает над новым материалом. «Друзья, у мня все хорошо, работаю. Скоро покажу вам что-то неожиданное», — заинтриговал Олег.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как звезды шоу-бизнеса призывают поклонников оставаться дома, а также делятся советами, чем занять себя на карантине. Леся Никтюк впечатляет эффектными нарядами. в которых ходит за хлебом. А Лилия Ребрик с семьей поднимает себе настроение задорными танцами.

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