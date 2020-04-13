Олег Винник показал, с кем проводит карантин (фото)

Шоу-бизнес

Популярный певец Олег Винник, раскрывший ранее детали своего прошлого в Европе, показал, с кем же он проводит карантин. Артист все время проводит в своей студии, работает над новым материалом, который вскоре общает представить поклонникам. Иногда к нему заглядывает домашний любимчик — рыжий кот по кличке Мауци.

«Желаем вам солнечного утра, внутреннего тепла, легкости и веры», — написал Винник под фото.

Поклонники в комментариях просят артиста чаще общаться с ними и отмечают, что общение с домашними животными — отличный способ снять стресс из-за короноавируса.

Напомним, Оля Полякова проводит карантин с семьей за городом на даче. Певица пожаловалась на проблемы с общения с детьми. У старшей дочери Маши Оля нашла электронную сигарету, а младшая Алиса попросилась в детдом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter