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Олег Винник показал, с кем проводит карантин (фото)
Популярный певец Олег Винник, раскрывший ранее детали своего прошлого в Европе, показал, с кем же он проводит карантин. Артист все время проводит в своей студии, работает над новым материалом, который вскоре общает представить поклонникам. Иногда к нему заглядывает домашний любимчик — рыжий кот по кличке Мауци.
«Желаем вам солнечного утра, внутреннего тепла, легкости и веры», — написал Винник под фото.
Поклонники в комментариях просят артиста чаще общаться с ними и отмечают, что общение с домашними животными — отличный способ снять стресс из-за короноавируса.
Напомним, Оля Полякова проводит карантин с семьей за городом на даче. Певица пожаловалась на проблемы с общения с детьми. У старшей дочери Маши Оля нашла электронную сигарету, а младшая Алиса попросилась в детдом.
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