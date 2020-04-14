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Мир

США вслед за ЕС обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

17:25 14 апреля 2020 236
компьютер
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Министерство обороны США выдвинуло обвинения России в распространении ложной информации о пандемии коронавируса. США также призвали Кремль прекратить распространять фейки о COVID-19.

На сайте Минобороны США приведены высказывания заместителя помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лоры Купер.

Госпожа Купер назвала российские СМИ, такие как Russia Today и Sputnik, через которые фейковая информация о коронавирусе распространяется по всему миру.

«Мы видим много актеров в мире, которые используют COVID-19 для того, чтобы обвинить западных союзников или США лично. Я действительно считаю это мировой экосистемой по дезинформации, когда новость создается в одной части мира, а затем преувеличивается и приобретает популярность в другой части мира», — сказала американский чиновник.

В качестве примера Купер привела новость от росСМИ, в которой говорилось, что мытье рук было неэффективным средством в борьбе с коронавирусом.
По ее словам, «другие альтернативные СМИ», которые финансируются Кремлем, отмечали, что в мире не было пандемии, а смерти в Италии были результатам обычного гриппа.

Напомним, ранее Россия запустила в Twitter, Facebook и Instagram масштабную кампанию по дезинформации о коронавирусе COVID-19. Пророссийские боты разгоняли в соцсетях утверждения о том, что вирус является попыткой США вести экономическую войну с Китаем.

Как сообщали «ФАКТЫ», в умышленном распространении фейков о коронавирусе Россию обвинили и представители ЕС.

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