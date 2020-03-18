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ЕС обвинил Россию в умышленном распространении фейков о коронавирусе
В связи с пандемией коронавируса, российские СМИ запустили большую пропагандистскую кампанию, направленную против стран Запада. Цель этой кампании — создать панику и страх, усложнить коммуникацию в ЕС, а также посеять недоверие среди населения.
Российские медиаресурсы распространяют фальшивые новости в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, в которых содержатся противоречивые и запутанные сообщения. Об этом говорится в официальном документе Европейской службы внешних действий, передает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.
По данным агенства, при составлении отчета ЕС контактировал с Google, Facebook, Twitter и Microsoft, чтобы «обсудить распространение дезинформации вокруг вспышки COVID-19».
Агенство пишет, что специализированная база данных ЕС зафиксировала почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе с 22 января.
В частности, ложная информация в росСМИ касалась инцидента в Украине, когда были протесты в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая.
Также отчет цитирует ложные новости, созданные Россией в Италии, о том, что вспышка COVID-19 в стране настолько сильная, что не хватает медиков и коек, а врачи будут выбирать, кто выживет, а кто умрет.
Кроме того, росСМИ распространили новость о заражении коронавирусом словацкого премьера Петера Пеллегрини, который мог передать инфекцию другим должностным лицам на недавних встречах на высшем уровне.
«Прокремлевские ложные сообщения продвигают нарратив о том, что коронавирус был создан людьми и взят на вооружение Западом», — говорится в отчете службы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что наряду с официальными сообщениями об ограничениях, которые власти Украины вводят с целью борьбы с распространением коронавируса, украинцы получают и фейковые сообщения, цель которых — сеять панику.
Напомним, еще в феврале 2020 года от якобы имени Минздрава в интернете сообщали о пяти инфицированных коронавирусом украинцах. Эти сообщения рассылались с иностранных почтовых сервисов.
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