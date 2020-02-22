США выдвинули обвинения России из-за коронавируса

Мир

Россия запустила в в Twitter, Facebook и Instagram масштабную кампанию по дезинформации о коронавирусе COVID-19, нагнетая панику. Такой вывод сделали в Госдепартаменте США. Напомним, ранее Россия запустила рассылку фейковых новостей о коронавирусе в Украине.

Целью такой кампании, по оценкам американских дипломатов, является подрыв глобальных усилий по борьбе с эпидемией.

«Распространяя дезинформацию о коронавирусе, Россия пытается угрожать общественной безопасности, отвлекая от глобальных ответных мер в сфере здравоохранения», — заявил и.о. помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер.

В частности, как сообщает AFP, пророссийские боты разгоняют в соцсетях утверждения о том, что вирус является ничем иным, как попыткой США вести экономическую войну с Китаем (как вариант — биологическим оружием, произведенным ЦРУ, или частью усилий Запада по распространению антикитайской риторики).

Глобальной целью такой кампании является нанесение ущерба имиджу США во всем мире, пришли к выводу в Госдепартаменте.

Напомним, в российском Екатеринбурге местные казаки создали так называемые «прививочные патрули» — они задерживают людей азиатской внешности и «всех, кто чихает», затем отводят в поликлинику для проверки на коронавирус.

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