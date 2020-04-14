Общество и люди

Корпорация «АТБ» сегодня передала львовскому лабораторному центру одну из 12 привезенных в Украину из Франции систем для экспресс-диагностики COVID-19 и инфекционных заболеваний. Оборудование, на котором можно проводить анализ до 400 образцов в сутки, поможет украинским медикам предупредить распространение коронавирусной инфекции благодаря оперативной диагностике и своевременному выявлению носителей вируса, таким образом снижая масштабы эпидемии.

«Компания „АТБ-Маркет“ по просьбе президента Украины закупила во Франции на 10 млн грн. 12 современных систем для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Будучи социально ответственным бизнесом, „АТБ“ считает своим приоритетом участие в поддержке украинской медицины перед лицом такого вызова, как эпидемия коронавируса», — сказала во время передачи оборудования Львовскому лабораторному центру Виктория Братасюк, заместитель регионального директора компании «АТБ» в Западном регионе.

Медики отмечают неоценимый вклад корпорации «АТБ» в поддержку украинской медицины: новейшее оборудование можно по завершении эпидемии коронавируса использовать для диагностики других инфекционных заболеваний. Лабораторные комплексы для экспресс-диагностики, закупленные сетью «АТБ», и после окончания пандемии COVID-19 будут продолжать служить украинцам. CFX96 — это флагманская высокопроизводительная система, которая позволяет проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ в режиме реального времени и одновременно обрабатывать 90−100 образцов.

«Это оборудование в два раза мощнее, чем-то, которым сейчас располагает наша лаборатория», — прокомментировала вклад «АТБ» в диагностику опасных заболеваний Лина Старинчук, заведующая львовской вирусологической лабораторией.

Как уточнили в пресс-службе корпорации «АТБ», 12 систем для экспресс-диагностики будут доставлены в лабораторные учреждения разных регионов Украины до 17 апреля. Ими уже пользуются областные лабораторные центры Полтавы, Днепра, Херсона, Черновцов, Киева и Житомира.

Таким образом, вклад корпорации «АТБ» в мероприятия по противостоянию эпидемии коронавируса в Украине уже превысил 110 миллионов гривен. Она реализует совместный с Министерством социальной политики Украины благотворительный проект по предоставлению адресной помощи представителям социально незащищенных слоев населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневной необходимости. На реализацию этого проекта сеть «АТБ» предоставила 100 млн грн., которые позволят осуществить адресную помощь социально незащищенным категориям граждан по всей территории Украины. В рамках этого проекта согласно поименным спискам, составленным региональными и местными подразделениями Минсоцполитики, будет роздано около 580 тысяч бесплатных наборов в локациях присутствия супермаркетов «АТБ».

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