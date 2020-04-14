27.00 / 27.38 29.18 / 29.82
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Корпорация «АТБ» привезла во Львов систему для экспресс-диагностики COVID-19 мощностью 400 образцов в сутки

17:33 14 апреля 2020 78
Систему для экспресс-диагностики COVID-19
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Корпорация «АТБ» сегодня передала львовскому лабораторному центру одну из 12 привезенных в Украину из Франции систем для экспресс-диагностики COVID-19 и инфекционных заболеваний. Оборудование, на котором можно проводить анализ до 400 образцов в сутки, поможет украинским медикам предупредить распространение коронавирусной инфекции благодаря оперативной диагностике и своевременному выявлению носителей вируса, таким образом снижая масштабы эпидемии.

«Компания „АТБ-Маркет“ по просьбе президента Украины закупила во Франции на 10 млн грн. 12 современных систем для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Будучи социально ответственным бизнесом, „АТБ“ считает своим приоритетом участие в поддержке украинской медицины перед лицом такого вызова, как эпидемия коронавируса», — сказала во время передачи оборудования Львовскому лабораторному центру Виктория Братасюк, заместитель регионального директора компании «АТБ» в Западном регионе.

Медики отмечают неоценимый вклад корпорации «АТБ» в поддержку украинской медицины: новейшее оборудование можно по завершении эпидемии коронавируса использовать для диагностики других инфекционных заболеваний. Лабораторные комплексы для экспресс-диагностики, закупленные сетью «АТБ», и после окончания пандемии COVID-19 будут продолжать служить украинцам. CFX96 — это флагманская высокопроизводительная система, которая позволяет проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ в режиме реального времени и одновременно обрабатывать 90−100 образцов.

«Это оборудование в два раза мощнее, чем-то, которым сейчас располагает наша лаборатория», — прокомментировала вклад «АТБ» в диагностику опасных заболеваний Лина Старинчук, заведующая львовской вирусологической лабораторией.

Как уточнили в пресс-службе корпорации «АТБ», 12 систем для экспресс-диагностики будут доставлены в лабораторные учреждения разных регионов Украины до 17 апреля. Ими уже пользуются областные лабораторные центры Полтавы, Днепра, Херсона, Черновцов, Киева и Житомира.

Таким образом, вклад корпорации «АТБ» в мероприятия по противостоянию эпидемии коронавируса в Украине уже превысил 110 миллионов гривен. Она реализует совместный с Министерством социальной политики Украины благотворительный проект по предоставлению адресной помощи представителям социально незащищенных слоев населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневной необходимости. На реализацию этого проекта сеть «АТБ» предоставила 100 млн грн., которые позволят осуществить адресную помощь социально незащищенным категориям граждан по всей территории Украины. В рамках этого проекта согласно поименным спискам, составленным региональными и местными подразделениями Минсоцполитики, будет роздано около 580 тысяч бесплатных наборов в локациях присутствия супермаркетов «АТБ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

подписание капитуляции Японией 2 сентября 1945

Госдума России изменила дату окончания Второй мировой войны

Александр Алиев

Родившийся в России украинский футболист Алиев рассказал, чей Крым (фото, видео)

Задрежание Валерия Шайтанова в Киеве

Было несколько трагических «совпадений»: источник рассказал важные детали о задержанном генерале СБУ (видео)

Олег Винник

Состарившийся Олег Винник шокировал сеть (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер