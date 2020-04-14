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ЧП на учебных стрельбах в Краматорске: много раненых, есть погибший
ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника на одном из военных полигонов в Краматорске Донецкой области, где проводились учебные стрельбы из миномета. Ранее в Украине неоднократно происходили ЧП с минометом «Молот», приводившие к гибели и ранению украинских военных.
Сообщается, что 14 апреля около полудня на военном полигоне во время проведения плановых учебных стрельб из 82 мм миномета произошел взрыв.
Погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили травмы разной степени тяжести.
По предварительной информации, трагедия произошла в результате нарушения правил обращения с оружием.
Как сообщали «ФАКТЫ», после неоднократных ЧП с минометом «Молот», когда гибли военнослужащие, на Старокраматорском машиностроительном заводе разработали новый вид этого вооружения — 120-мм миномет назвали «Бучарда».
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