Происшествия

ЧП на учебных стрельбах в Краматорске: много раненых, есть погибший

ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника на одном из военных полигонов в Краматорске Донецкой области, где проводились учебные стрельбы из миномета. Ранее в Украине неоднократно происходили ЧП с минометом «Молот», приводившие к гибели и ранению украинских военных.

Сообщается, что 14 апреля около полудня на военном полигоне во время проведения плановых учебных стрельб из 82 мм миномета произошел взрыв.

Погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили травмы разной степени тяжести.

По предварительной информации, трагедия произошла в результате нарушения правил обращения с оружием.

Как сообщали «ФАКТЫ», после неоднократных ЧП с минометом «Молот», когда гибли военнослужащие, на Старокраматорском машиностроительном заводе разработали новый вид этого вооружения — 120-мм миномет назвали «Бучарда».

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