В скандально известных минометах «Молот» обнаружили серьезные дефекты

Украина

Взрывы миномета «Молот», которые неоднократно происходили на военных полигонах Украины, в том числе и в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, расследуются военной прокуратурой, сообщает «Украинская правда».

Во время расследования уголовного производства по фактам халатного отношения чиновников Министерства обороны по контролю за поставками «Молотов», выяснилось, что военная техника имела технические и конструкторские недостатки.

В частности, во время поставки в военную часть А4559 (пгт. Оржив Ровенской области) «по результатам дефектации установлены конструкторские недостатки, которые несовместимы с дальнейшим использованием минометов».

Как выяснило следствие, на заводе «Маяк», который изготавливал технику, не было оборудования и мощностей для изготовления всех составляющих механизмов минометов. Поэтому «Маяк» закупал различные части к миномету у многочисленных частных поставщиков. 50 процентов составляющих этого вида военной техники поставляло ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», которое принадлежит бывшему регионалу Максиму Ефимову.

Параллельно выяснилось, что в суде «Старокраматорский машиностроительный завод» пытается взыскать с завода «Маяк» две задолженности за поставки минометов в суммах 1,7 млн грн и 2,04 млн гривен.

Контроль выполнения заводом «Маяк» условий государственного контракта осуществляли должностные лица 5277 военного представительства минобороны Украины. В результате ненадлежащего контроля, государству был нанесен ущерб в размере 7,2 млн гривен.

Напомним, с 2016 года по осень 2018 года «Молот» взрывался 12 раз. По официальным данным, при этом погибло четверо военнослужащих, по неофициальным — 19 бойцов.

Более подробно о скандально известном миномете «ФАКТАМ» рассказал эксперт по вооружению.

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