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Не только коронавирус: в Минздраве рассказали, какими болезнями страдали умершие от COVID-19 украинцы
Коронавирус, вакцина от которого появится не раньше чем через год, не был единственным заболеванием у большинства ставших его жертвами украинцев.
Об этом говорится в сообщении в Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.
Так, по данным ЦОЗ, из 98 зафиксированных случаев смерти среди украинцев от COVID-19, 79% граждан страдали от тяжелых сердечно-сосудистые заболеваний, сахарного диабета, новообразований, заболевания почек, легких и ожирения.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
- сердечно-сосудистые — 74%;
- совмещенные заболевания — 29%;
- сахарный диабет — 22%;
- заболевания легких — 9%;
- новообразования — 8%;
- заболевания почек — 7%.
Восемь человек из числа умерших в анамнезе ездили за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов, и только в одном случае был установлено тесный контакт с человеком с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших было 7 медицинских работников.
Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР.
В настоящее время показатель смертности в Украине составляет 2,9%.
Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что сотрудниками ведомства проводится до трех тысяч лабораторных тестов на коронавирус за сутки.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19. Зафиксированы 98 случаев с летальным исходом и 119 случаев выздоровления пациентов.
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Не только коронавирус: в Минздраве рассказали, какими болезнями страдали умершие от COVID-19 украинцы
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