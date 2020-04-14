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Не только коронавирус: в Минздраве рассказали, какими болезнями страдали умершие от COVID-19 украинцы

23:36 14 апреля 2020 188
Коронавирус наступает
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Коронавирус, вакцина от которого появится не раньше чем через год, не был единственным заболеванием у большинства ставших его жертвами украинцев.

Об этом говорится в сообщении в Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Так, по данным ЦОЗ, из 98 зафиксированных случаев смерти среди украинцев от COVID-19, 79% граждан страдали от тяжелых сердечно-сосудистые заболеваний, сахарного диабета, новообразований, заболевания почек, легких и ожирения.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • сердечно-сосудистые — 74%;
  • совмещенные заболевания — 29%;
  • сахарный диабет — 22%;
  • заболевания легких — 9%;
  • новообразования — 8%;
  • заболевания почек — 7%.

Восемь человек из числа умерших в анамнезе ездили за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов, и только в одном случае был установлено тесный контакт с человеком с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших было 7 медицинских работников.

Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР.

В настоящее время показатель смертности в Украине составляет 2,9%.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что сотрудниками ведомства проводится до трех тысяч лабораторных тестов на коронавирус за сутки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19. Зафиксированы 98 случаев с летальным исходом и 119 случаев выздоровления пациентов.

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