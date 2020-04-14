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Пик пандемии еще впереди, вакцина появится не скоро: ВОЗ ошарашила новым прогнозом

19:39 14 апреля 2020 96
медик
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В связи с тем, что во многих странах мира растет количество зараженных коронавирусом, пик заболеваемости COVID-19 еще впереди. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

А вакцину, по ее словам, стоит ожидать раньше, чем через год, передает Reuters.

Харрис отметила, что количество новых случаев коронавируса уменьшается только в некоторых частях Европы, включая Италию и Испанию, но вспышки растут в Великобритании и Турции. Лидером по количеству зараженных стали Соединенные Штаты.

По словам медика, самое главное сейчас установить контроль над передачей вируса. И только потом можно начинать ослаблять карантинные ограничения.

Напомним, на 14 апреля в мире заболели коронавирусом почти 2 миллиона человек, 123 450 умерли, 462,871вылечились.

Как сообщали «ФАКТЫ», сейчас в мире разрабатывают 70 вакцин против патогена COVID-19. При этом три препарата уже испытываются на людях.

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