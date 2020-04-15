Мир

Без поводка – не собака: в Италии женщину оштрафовали за "выгул" черепахи

В Италии, где число умерших от коронавируса составило уже 21 тысячу 67 человек, правоохранители штрафуют граждан за малейшее нарушение карантина.

Иногда их «усердие» в этом даже выходит за пределы разумного, пишет rfi.fr со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

Так, 14 апреля 50-летней жительнице Рима выписали штраф за нарушение карантина из-за прогулки с черепахой.

Когда карабинеры (полицейские) подошли к жительнице восточного квартала Ченточелле итальянской столицы с вопросом: «А что Вы здесь делаете во время карантина?», она ответила, что вышла проветрить своего домашнего питомца.

Им оказалась черепаха, которой, как и ее хозяйке, надоело сидеть дома. Особенно в пасхальный понедельник, который в католической Италии считается выходным днем.

Однако это объяснение не удовлетворило полицейских, и они выписали штраф римлянке в размере 206 евро. После этого она взяла черепаху в руки и отправилась домой, где дала волю эмоциям в соцсетях.

Инцидент получил общественный резонанс, поэтому агентство France-Presse обратилось к майору полиции Нунцо Карбоне, который подтвердил, что женщина действительно была оштрафована.

Отметка об этом хранится в анналах римской префектуры: «Женщина предъявила карабинерам документ, утверждающий, что она вышла из дома выгулять черепаху».

При этом журналистам объяснили, что такой документ не имеет силы, так как власти Италии официально разрешают выгуливать во время карантина только собак.

Напомним, что Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают. Покидать жилище можно только в экстренных случаях, например для получения медицинской помощи. Еще одним законным поводом покинуть дом является необходимость выгулять собаку. На других питомцев это не распространяется.

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