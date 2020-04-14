Мир

Полтысячи "простите": в Индии туристов заставили по 500 раз извиниться за нарушение карантина

В Индии, где из-за жесткого карантина жители иногда даже вынуждены притворяться мертвыми ради того, чтобы добраться домой, на днях произошел случай, который мог завершиться международным скандалом.

Об этом пишет Fox News.

Дело в том, что несколько сотен путешественников из Австралии, Израиля, Мексики и Австрии были пойманы в ходе незаконного визита в город Ришикеш. Полиция вежливо объяснила туристам, что местным жителям запрещено покидать дома и предписано находиться в самоизоляции.

Но так как туристы не являются гражданами Индии, то им предложили не платить штраф, а написать каждому по 500 раз фразу «Я не следовал правилам изоляции, и очень сожалею об этом» («I didn’t follow lockdown. I am sorry»).

Некоторые туристы возмутились требованиями и сразу же позвонили в свои посольства, но когда им объяснили, чем грозит нарушение карантина, согласились с требованиями правоохранителей и взяли в руки ручки.

И только после этого смогли уехать в отель.

Местный полицейский Винод Шарма заявил, что таким образом туристам было решено «преподать урок». Известно, что ранее в качестве наказания индийские правоохранительные органы также заставляли нарушителей режима изоляции делать приседания и выполнять прыжки.

Издание напоминает, что 24 марта премьер Индии Нарендра Моди объявил, что с 25 марта страна на три недели переходит в режим тотального карантина. Он подчеркнул, что несоблюдение 21-дневного карантина может отбросить страну на 21 лет назад, а некоторые семьи полностью исчезнут.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «чуде», которое сотворил карантин для жителей города Джаландхар: благодаря остановке на время карантина местных предприятий воздух очистился, и жители смогли увидеть покрытые снегом гималайские хребты. Некоторые их них сделали это впервые в своей жизни.

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