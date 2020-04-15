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«Не волнуйтесь»: дочь Оли Поляковой ужаснула сеть своим видом (фото)
Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно упала с лошади и травмировалась, приняла участие в магшот-челлендже (mugshot) и возмутила пользователей сети.
Девушка опубликовала фото «в синяках» и подписала: «Не волнуйтесь со мной все хорошо, это просто mugshot. А как вы относитесь к современным трендам??»
«Глупо», «ужасно», «удали фото», — это самые «мягкие» комментарии.
Читатели Марии отмечают, что такой челлендж не для нее. Они также подчеркивают, что дочь певицы не поняла смысл челленджа.
Справка: Mug shot (mugshot, магшот) — это фото преступника, сделанное после задержания.
Пользователи соцсети Tik Tok увлеклись челленджем и публикуют свои фото «после задержания». Многие из них делают не просто снимки, а рисуют «кровь», «синяки», «порезы».
Кстати, ранее Оля Полякова рассказала, что не знает, чем развлекать детей на карантине. По ее словам, младшая дочь даже попросилась в детдом.
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...