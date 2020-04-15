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Шоу-бизнес

«Не волнуйтесь»: дочь Оли Поляковой ужаснула сеть своим видом (фото)

0:55 15 апреля 2020 117
Дочь Поляковой
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно упала с лошади и травмировалась, приняла участие в магшот-челлендже (mugshot) и возмутила пользователей сети.

Девушка опубликовала фото «в синяках» и подписала: «Не волнуйтесь со мной все хорошо, это просто mugshot. А как вы относитесь к современным трендам??»
Дочь Поляковой

«Глупо», «ужасно», «удали фото», — это самые «мягкие» комментарии.

Дочь Поляковой

Читатели Марии отмечают, что такой челлендж не для нее. Они также подчеркивают, что дочь певицы не поняла смысл челленджа.

Дочь Поляковой

Дочь Поляковой

Дочь Поляковой

Дочь Поляковой

Справка: Mug shot (mugshot, магшот) — это фото преступника, сделанное после задержания.

Пользователи соцсети Tik Tok увлеклись челленджем и публикуют свои фото «после задержания». Многие из них делают не просто снимки, а рисуют «кровь», «синяки», «порезы».

Кстати, ранее Оля Полякова рассказала, что не знает, чем развлекать детей на карантине. По ее словам, младшая дочь даже попросилась в детдом.

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