«Не волнуйтесь»: дочь Оли Поляковой ужаснула сеть своим видом (фото)

Шоу-бизнес

Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно упала с лошади и травмировалась, приняла участие в магшот-челлендже (mugshot) и возмутила пользователей сети.

Девушка опубликовала фото «в синяках» и подписала: «Не волнуйтесь со мной все хорошо, это просто mugshot. А как вы относитесь к современным трендам??»



«Глупо», «ужасно», «удали фото», — это самые «мягкие» комментарии.

Читатели Марии отмечают, что такой челлендж не для нее. Они также подчеркивают, что дочь певицы не поняла смысл челленджа.

Справка: Mug shot (mugshot, магшот) — это фото преступника, сделанное после задержания.

Пользователи соцсети Tik Tok увлеклись челленджем и публикуют свои фото «после задержания». Многие из них делают не просто снимки, а рисуют «кровь», «синяки», «порезы».

Кстати, ранее Оля Полякова рассказала, что не знает, чем развлекать детей на карантине. По ее словам, младшая дочь даже попросилась в детдом.

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