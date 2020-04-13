- 15:43 6 лет назад произошел первый бой АТО: героически погиб капитан СБУ Биличенко
- 15:33 Вместо посещения парков киевлянам предлагают видеопрогулки по ним
- 15:26 Китай накрывает новая волна COVID-19: при чем здесь Россия
- 15:25 На Житомирщине утонул 2-летний мальчик: подробности трагедии
- 15:04 Дочь Оли Поляковой просится в детдом
- 14:51 Водохранилище в Крыму превратилось в лужу: Симферополь рискует лишиться воды
- 14:50 «Без Зинченко не скучает»: Влада Седан порадовала огненными фото
- 14:50 Хроники коронавируса: главные события в мире 13 апреля (обновляется)
- 14:43 Всех на всех: в Украине рассказали, когда состоится обмен пленными
- 14:35 «Так до осени будем на карантине»: фото киевских спортсменов вызвало оживленные споры в сети
- 14:15 Когда облагораживать сад и не совершать покупки онлайн: лунный календарь на неделю
- 14:05 В Украине обнаружили еще полторы сотни распространителей фейков о коронавирусе
Дочь Оли Поляковой просится в детдом
Певица Оля Полякова на карантине активно ведет соцсети, показывает, как занимается спортом, делится рецептами любимых блюд и общается со звездными коллегами, раскрывая личные секреты. В беседе с певицей Анной Седоковой она призналась, что не ожидала, что так трудно будет находиться все время с семьей. Дочки скучают по общению со сверстниками, по школе, отказываются слушать мать, иногда не удается избегать конфликтов.
Младшая Алиса даже попросила сдать ее в детдом. «Тебя не возьмут, потому что карантин», — парировала дочери Оля.
«Я когда приехала домой, села с детьми, я поняла, что не умею с ними общаться. Я умела их на ручках подержать, поцеловать, а 24 часа в сутки заниматься детьми и еще их развлекать — это сложно», — призналась Полякова Седоковой.
«Я вчера у Маши сигарету нашла, вейп. Теперь я его тоже курю. Я говорю: вчера моя дочка бросила курить, а я начала!» — сказала Полякова.
Но это еще не все, с чем пришлось столкнуться звездной маме. Оказывается, старшая Маша удивляет своими выходками.
«Она вчера сбежала из дому на квадроцикле куда-то за три километра и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит», — удивила откровенными признаниями Оля.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что старшая дочь Поляковой Маша упала с лошади.
Также продюсер артистки Михаил Ясинский рассказал «ФАКТАМ», как карантин повлияет на шоу-бизнес.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.