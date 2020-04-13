Дочь Оли Поляковой просится в детдом

Шоу-бизнес

Певица Оля Полякова на карантине активно ведет соцсети, показывает, как занимается спортом, делится рецептами любимых блюд и общается со звездными коллегами, раскрывая личные секреты. В беседе с певицей Анной Седоковой она призналась, что не ожидала, что так трудно будет находиться все время с семьей. Дочки скучают по общению со сверстниками, по школе, отказываются слушать мать, иногда не удается избегать конфликтов.

Младшая Алиса даже попросила сдать ее в детдом. «Тебя не возьмут, потому что карантин», — парировала дочери Оля.

«Я когда приехала домой, села с детьми, я поняла, что не умею с ними общаться. Я умела их на ручках подержать, поцеловать, а 24 часа в сутки заниматься детьми и еще их развлекать — это сложно», — призналась Полякова Седоковой.

«Я вчера у Маши сигарету нашла, вейп. Теперь я его тоже курю. Я говорю: вчера моя дочка бросила курить, а я начала!» — сказала Полякова.

Но это еще не все, с чем пришлось столкнуться звездной маме. Оказывается, старшая Маша удивляет своими выходками.

«Она вчера сбежала из дому на квадроцикле куда-то за три километра и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит», — удивила откровенными признаниями Оля.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что старшая дочь Поляковой Маша упала с лошади.

Также продюсер артистки Михаил Ясинский рассказал «ФАКТАМ», как карантин повлияет на шоу-бизнес.

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