Мир

Эпидемия коронавируса вынуждает власти многих стран придумывать различные способы для того, чтобы заставить жителей оставаться дома, соблюдая карантин. И если в Италии больше полагаются на штрафы, то в Индонезии — на народные суеверия и фольклорные традиции.

Так, администрация деревни Кепух на острове Ява с конца марта стали прибегать к помощи «привидений», чтобы разгонять людей по домам, пишет на своем сайте Reuters.

Согласно индонезийскому фольклору, привидения-поконги являют собой души умерших, не сумевших добраться до мира иного. Встретить их в местном фольклоре считается плохой приметой.

Поэтому в апреле на улицах стали появляться первые «призраки» — закутанные в белый саван фигуры, лица которых посыпаны мукой.

Правда, сначала «призраки», наоборот, вызвали у людей любопытство. Поэтому организаторы сменили тактику. Они стали создавать патрули из «призраков», которые неожиданно выскакивают на прохожих и пугают их. Это, по-видимому, работает, потому что теперь деревенские жители убегают при виде «призраков» и стараются не задерживаться на улицах.

«После того, как на улицах стали появляться „поконги“, дети с родителями сидят дома», — говорит местный житель Карно Супадмо, добавляя, что после вечерних молитв люди больше не собираются на улице.

Анджар Панка, охранник местной мечети, также подтверждает, что инициатива сработала, потому что наглядно показывает людям, что вирус смертельно опасен.

Агентство напоминает, что на данный момент в Индонезии зарегистрировано 4500 случаев заражения коронавирусом, 400 человек скончались. При этом эксперты предупреждают, что зараженных в стране может быть гораздо больше.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 21:37 во всем мире выявлено 1 миллион 981 тысяча 942 случая заражения коронавирусом. Скончались 125 тысяч 79 инфицированных. Выздоровели 466 тысяч 285 пациентов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter