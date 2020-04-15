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Комаровский рассказал, что может защитить от коронавируса даже при тесном контакте с заражённым
Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский, высказавшийся ранее о пике коронавируса в нашей стране, поделился наблюдением о том, что местный иммунитет человека может защитить организм от заражения коронавирусной инфекцией даже при тесном контакте с инфицированным.
Об этом медик рассказал о очередном ролике вопросов-ответов на своем You-tube канале.
В частности, Евгений Комаровский разъяснил, что существуют защитные свойства слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов. На их поверхности выделяется слизь, в которой присутствуют секреторные иммуноглобулины. Это особые вещества, которые помогают нейтрализовать вирусы в зоне их проникновения.
В то же время известный врач отметил, что у всех местный иммунитет работает по-разному, у кого-то сильнее, у кого-то слабее, поэтому не стоит пренебрегать мерами предосторожности.
Еще один момент, на который доктор обратил внимание — это то, что иммуноглобулины живут только в жидкой среде, и если слизистые пересыхают, защитные функции организма снижаются.
Именно поэтому, предупредил педиатр, частые заболевания ОРВИ — первый признак проблем местного иммунитета.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению Евгения Комаровского, риск заражения коронавирусом от животных не велик — «заражаются скорее не люди от котов, а коты от людей». По его словам, в эпидемиологии коронавируса домашние животные никакой роли не играют, и если болеют, то очень редко и легко. Кроме того, доктор ответил на вопросы о том, может ли коронавирус остаться в организме навсегда, почему в Украине это заболевание так помолодело, почему витамин С не укрепляет иммунитет, как протекает болезнь, у людей, страдающих анемией.
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