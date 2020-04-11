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Могут ли коты заразить хозяев коронавирусом? Доктор Комаровский ответил на популярные вопросы о COVID-19

21:10 11 апреля 2020 170
Комаровский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Люди, у которых дома есть питомцы, не должны бояться заразиться от них коронавирусом. Домашние коты и собаки не являются основными переносчиками инфекции. Им также не свойственно болеть Covid-19 в тяжелой форме. Об этом в очередном видео рассказал известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

«Да, они могут пускать слюни, чихать, у них может быть насморк, но они не болеют тяжело», — сказал доктор.

По его словам, известно, что риск заражения коронавирусом от животных не велик. Заражаются скорее не люди от котов, а коты от людей.

«Вероятность того, что от встреченного на улице кота можно получить Covid-19, не является поводом бросаться на всех окружающих котов. Если у вас дома есть кот, общайтесь, ради бога, никто из вас друг другу не угрожает», — заявил медик.

По его словам, в эпидемиологии коронавируса домашние животные никакой роли не играют, и если болеют, то очень редко и легко.

Доктор, в частности, ответил на вопросы: может ли коронавирус остаться в организме навсегда, почему в Украине это заболевание так помолодело, почему витамин С не укрепляет иммунитет, как протекает болезнь, у людей, страдающих анемией.

Ранее Комаровский доступно объяснил, почему во время карантина власти настаивают на ношении масок, даже если те не спасают от вируса. А также ответил на вопросы: можно ли гулять на улице в период пандемии и как правильно питаться на карантине.

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