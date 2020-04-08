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Здоровье и медицина

Объективной картины не узнаем: Комаровский высказался о пике коронавируса в Украине

13:39 8 апреля 2020 46
Объективной картины не узнаем: Комаровский высказался о пике коронавируса в Украине
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Когда Украина достигнет пика заболеваемости коронавирусом, покажут ближайшие две недели, и они же станут решающими.

Об этом в интервью сайту «Гордон» заявил известный украинский педиатр Евгений Комаровский. Напомним, ранее он критиковал ужесточение карантинных ограничений.

Вместе с тем Комаровский сомневается, что украинцам откроют объективную картину эпидемической ситуации.

«Если не будет массового мора, то объективной картины мы не узнаем. Потому что все-таки с тестированием кого надо у нас проблемы. И качество тестов тоже проблемное. И лаборатория, которая может нормальные тесты делает, одна на страну», — заявил доктор.

Напомним, по данным на 09:00 8 апреля, в Украине подтверждены 1668 случаев COVID-19. Зафиксированы 52 случая с летальным исходом и 35 случаев выздоровления пациентов. Также медики констатировали всплеск заболеваемости среди детей.

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