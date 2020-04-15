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Страшнее рака и диабета? Ученые выяснили, для кого в первую очередь смертельно опасен коронавирус
Для людей, инфицированных коронавирусом, главную опасность представляют не возраст или наличие таких заболеваний, как рак или диабет, а проблемы с избыточным весом.
К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете. Исследование опубликовано на сайте MedRxiv.
Сообщается, что в исследованиях приняли участие более 8 тысяч людей. Благодаря им ученые выяснили, что почти половина пациентов (46 процентов), госпитализированных с коронавирусной инфекцией, была старше 65 лет. Также они обнаружили, что наиболее часто госпитализировали людей с коронавирусом в тяжелой форме и ожирением.
Согласно результатам исследования, даже те, кто младше 60 лет, в два раза чаще нуждаются в госпитализации, если у них есть ожирение. Исследователи объясняют это тем, что пациенты с ожирением более подвержены инфекциям. Их иммунная система пытается бороться с избытком жира в организме, поэтому не борется в полной мере с вирусом.
А вот курение, судя по всему, не является фактором риска при коронавирусе. Только пять процентов госпитализированных с COVID-19 были курильщиками. Это первое исследование, в котором не говорится о повышенном риске коронавируса для курящих людей.
Ранее эксперты Американской диабетической ассоциации объяснили опасность COVID-19 для больных диабетом. Они пришли к выводу, что больные диабетом пациенты не имеют повышенного риска инфицирования коронавирусом, однако заражение SARS-CoV-2 увеличивает шансы на получение дополнительных заболеваний и осложнение болезни.
Ввиду всех выше перечисленных факторов ученые предполагают, что именно большое количество людей с лишним весом способствует распространению коронавируса в США.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что большинство умерших от COVID-19 украинцев имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
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