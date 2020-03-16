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"Самое страшное — ужасный кашель": заразившийся коронавирусом мужчина рассказал о симптомах заболевания
Британец Эндрю О'Дуайер сейчас выздоравливает после заражения в конце февраля коронавирусом в Италии — стране, пострадавшей больше других в Европе от пневмонии нового типа.
О том, как протекала его болезнь, мужчина рассказал в интервью ВВС во время самоизоляции на юго-западе Лондона.
По слова Эндрю, ему сказали, что вирус не циркулирует на лыжном курорте, где он проводил отпуск. В то же время 21 из 25 человек в его лыжной группе заразились. По возвращении из Италии в Великобританию он решил остаться дома и изолировать себя в качестве меры предосторожности.
«Я прошел тестирование, прежде чем почувствовал себя плохо, другие люди с курорта показывали положительный результат. Через три дня я узнал, что у меня позитивный тест. Но прошло более недели, прежде чем появились симптомы», — рассказывает британец.
Главными симптомами Эндрю называет «довольно изнурительный и ужасный кашель» и лихорадку. С последней ему помог справиться прием парацетамола. Жар, который мужчина испытал, «ничем не отличается от обычных симптомов гриппа».
Несмотря на распространенное мнение, что коронавирус в первую очередь сказывается на пожилых людях с хроническими тяжелыми заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца), наличие диабета 1 типа не повлияло на протекание болезни, рассказывает британец.
В то же время он допускает, что многое определяется индивидуальными особенностями человека.
«Я бы не хотел подхватить это снова»,— рассказывает Эндрю. В общей сложности ему придется провести в самоизоляции дома 21 день.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что также в изоляции в своем доме находится и популярная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко. Она призналась, что заразилась коронавирусом COVID-19 на одном из мероприятий.
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