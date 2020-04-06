- 15:43 Google посвятил дудл коронавирусу
- 15:42 Украинский военный стал лучшим иностранным выпускником британской Королевской академии
- 15:39 "Военные поступили хорошо": в парламенте Ирана нашли оправдание расстрелу украинского "Боинга"
- 15:23 Масла и сахара в Украине хватит на три недели, — Минэкономики
- 15:22 Больных коронавирусом российских военных будут свозить в оккупированный Крым
- 15:14 Алина Гросу оригинально поздравила с юбилеем "крестную" Ирину Билык
- 15:11 Выгуливать улиток в парке формально не запрещено: как не попасть на штраф во время карантина
- 15:05 Стало известно, когда пенсионерам выплатят обещанную Зеленским тысячу гривен
- 14:48 Руни оценил: дети экс-вратаря «Эвертона» на карантине воссоздали голы звезд футбола
- 14:46 Названы самые распространенные болезни у умерших от коронавируса украинцев
- 14:45 Тельца ждет выгодное предложение, а Рака – перемены в семейной жизни: гороскоп на неделю
- 14:26 Пил алкоголь и смотрел порнофильмы: во Франции бездомный поляк устроил карантин в супермаркете
Названы самые распространенные болезни у умерших от коронавируса украинцев
Если раньше в Минздраве утверждали, что большинство умерших с COVID-19 болели сахарным диабетом, то теперь печальную «пальму первенства» держат люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как сообщают в Центре общественного здоровья Украины, среди всех умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.
«Из 1319 подтвержденных случаев 95 — среди детей. На амбулаторном лечении находятся 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50−59, а мужчин — 60−69 лет», — сообщают в ЦОЗ.
Отмечается, что большинство умерших (по данным на 6 апреля умерли 38 человек) имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
В целом доля болезней составляла:
- 74% - сердечно-сосудистые заболевания;
- 40% - сахарный диабет
- 7,5% - новообразования
- 7,5% - заболевания почек
- 11% - заболевания легких;
- 4% - ожирение;
- 26% - сочетание заболеваний.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 6 апреля, в Украине подтверждены 1319 случаев COVID-19. Зафиксированы 38 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.