27.00 / 27.45 28.94 / 29.67
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Названы самые распространенные болезни у умерших от коронавируса украинцев

14:46 6 апреля 2020 792
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Если раньше в Минздраве утверждали, что большинство умерших с COVID-19 болели сахарным диабетом, то теперь печальную «пальму первенства» держат люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщают в Центре общественного здоровья Украины, среди всех умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.

«Из 1319 подтвержденных случаев 95 — среди детей. На амбулаторном лечении находятся 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50−59, а мужчин — 60−69 лет», — сообщают в ЦОЗ.

Отмечается, что большинство умерших (по данным на 6 апреля умерли 38 человек) имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла:

  • 74% - сердечно-сосудистые заболевания;
  • 40% - сахарный диабет
  • 7,5% - новообразования
  • 7,5% - заболевания почек
  • 11% - заболевания легких;
  • 4% - ожирение;
  • 26% - сочетание заболеваний.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 6 апреля, в Украине подтверждены 1319 случаев COVID-19. Зафиксированы 38 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

магазин

Масла и сахара в Украине хватит на три недели, — Минэкономики

Коронавирус

Названы самые распространенные болезни у умерших от коронавируса украинцев

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер