Названы самые распространенные болезни у умерших от коронавируса украинцев

Украина

Если раньше в Минздраве утверждали, что большинство умерших с COVID-19 болели сахарным диабетом, то теперь печальную «пальму первенства» держат люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщают в Центре общественного здоровья Украины, среди всех умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.

«Из 1319 подтвержденных случаев 95 — среди детей. На амбулаторном лечении находятся 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50−59, а мужчин — 60−69 лет», — сообщают в ЦОЗ.

Отмечается, что большинство умерших (по данным на 6 апреля умерли 38 человек) имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла:

74% - сердечно-сосудистые заболевания;

40% - сахарный диабет

7,5% - новообразования

7,5% - заболевания почек

11% - заболевания легких;

4% - ожирение;

26% - сочетание заболеваний.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 6 апреля, в Украине подтверждены 1319 случаев COVID-19. Зафиксированы 38 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.

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