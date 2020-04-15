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Спорт

Боксер-чемпион отправил себя в нокдаун во время видеоурока (видео)

8:36 15 апреля 2020 223
Сэм Максвелл
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Неудачно завершился для британского боксера Сэма Максвелла обучающий видеоурок, который он организовал для своих подписчиков в Instagram. Обладатель пояса чемпиона Европы по версии WBO в первом полусреднем весе решил показать, как правильно выполнять апперкот (удар, который наносится повернутым на себя кулаком по внутренней траектории), но в итоге зарядил себе в глаз.

На следующий день Сэм опубликовал еще одно видео, в котором предстает перед своими подписчиками с огромным фингалом под правым глазом. «Хотелось бы, чтобы это было неправдой», – подписал боксер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Maxwell (@sammax88)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальный украинский боксер Иван Редкач нарушил условия карантина в США и убежал от гнавшегося за ним полицейского.

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