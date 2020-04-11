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Спорт

Скандальный украинский боксер нарушил карантин и убежал от полицейского в США (видео)

18:42 11 апреля 2020 502
Скандальный украинский боксер нарушил карантин и убежал от полицейского в США (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач, известный, в частности, своей выходкой в поединке за статус обязательного претендента на чемпионский пояс WBC против Дэнни Гарсии, когда укусил соперника за шею и получил за это годичную дисквалификацию, не соблюдает правила карантина.

Спортсмен, проживающий в США, решил выйти на пробежку по знаменитому пляжу Санта-Моника в Лос-Анджелесе, но был замечен патрулирующими территорию полицейскими. Один из них погнался за Иваном, но догнать так и не смог. «Я на пробежке в Санта-Монике. Беги, Ваня, беги! Я, если что, быстро бегаю», — написал Редкач на своей странице в Instagram.

Отметим, что в общей сложности на профессиональном ринге украинец провел 30 боев, в которых одержал 23 победы. Свой последний поединок проиграл американцу Дэнни Гарсии единогласным решением судей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известного сербского футболиста Александара Прийовича приговорили к домашнему аресту за нарушение правил карантина.

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