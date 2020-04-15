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YouTube-канал известного журналиста Дмитрия Гордона преодолел отметку в миллион подписчиков (видео)
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, у которого на YouTube есть два канала, сообщил, что один из них преодолел отметку в миллион подписчиков.
«Один из них — „В гостях у Гордона“, на котором я размещаю большие программы, интервью с известными людьми… Второй — „Дмитрий Гордон“, где, в основном, размещаются актуальные интервью с политиками, мои личные архивные материалы», — рассказал журналист и добавил, что канал «Дмитрий Гордон» перешел отметку в миллион подписчиков, а «В гостях у Гордона» к ней приближается.
Среди общественно-политических каналов, журналистов, блогеров, которые работают в Украине — это самый большой результат. «Хочу сказать спасибо каждому, кто подписан на канал. Это — ваша заслуга, а не моя», — отметил Дмитрий Гордон.
Редакция «ФАКТОВ» поздравляет Дмитрия Гордона и его команду и желает ему долгой, успешной, плодотворной работы!
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