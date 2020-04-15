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После десятого удара нож сломался: под Одессой зверски убита 90-летняя женщина
Жуткое убийство произошло в поселке Доброслав в Одесской области. Во вторник, 14 апреля, на улице Первомайской обнаружили изувеченное тело 90-летней местной жительницы. Накануне в селе Трикратное под Николаевом люди нашли обгоревший труп. Выяснилось, что сосед сжег мужчину на костре и вместе с 14-летним сыном вывез останки за село.
Соседи погибшей в Доброславе женщины рассказывают: «Зрелище было не для слабонервных. Она жила тихо-мирно, ни с кем не спорила, никому не мешала, но стала жертвой отпетого негодяя». По словам соседей, убийца — изувер, нанесший женщине 10 ножевых ударов после которых, вероятно, не остановился бы. Просто нож сломался.
Подозреваемого удалось оперативно задержать: на его след полицейских вывела поисковая собака.
В полиции пока не комментируют это ЧП, хотя сам факт подтверждают.
Известно, что убийца ранее был судим. Это преступление он совершил из-за денег, хотя, как отмечают местные жители, у пожилой женщины они не водились.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жутком случае в Ровенской области. Там 17-летний парень зарезал таксиста и сжег его тело.
А под Полтавой трое мужчин жестоко пытали 57-летнюю женщину и похоронили ее заживо.
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