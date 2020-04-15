- 10:57 Катастрофа МАУ: Иран предлагает Украине отказаться от претензий
- 10:56 Джамала продает свои вещи, чтобы помочь врачам
- 10:56 Депутат Одесского горсовета попала в базу «Миротворца» за призыв приходить на Пасху в храмы
- 10:54 Пожары в Чернобыльской зоне: украинцам не рекомендуют выходить на улицу по утрам
- 10:50 Это ограбление: настырная собака отобрала у хозяйки пиццу
- 10:39 После десятого удара нож сломался: под Одессой зверски убита 90-летняя женщина
- 10:38 Экс-главу Института нацпамяти Вятровича вызывают в ГБР: что произошло
- 10:30 Как без потерь пережить погодные "качели": советы невролога
- 10:27 Вокруг «Всеукраинской школы онлайн» разгорается новый скандал
- 10:20 Коронавирус унес жизни уже больше 100 украинцев: побит антирекорд по заболеваемости
- 10:02 Феномен "Неортодоксальной": как сериалу удалось стать самой обсуждаемой в мире премьерой
- 10:00 Раскрыты шокирующие данные о «борьбе» с коронавирусом в российском СИЗО, где удерживают украинцев
Это ограбление: настырная собака отобрала у хозяйки пиццу (видео)
Американка Джолиет, проживающая в американском штате Иллинойс показала видео, в котором ее собака нагло отнимает кусок пиццы, который девушка пытается съесть. Пес буквально нападает на хозяйку, пытаясь вырвать еду у нее из рук. Джолиет, пытаясь защитить свою собственность, падает на пол. Собака пользуется моментом и, выхватив пиццу, поскорее убегает с добычей.
Часть пользователей сети нашли эти кадры забавными. Однако многие заявили, что американка сама виновата — собаку нужно правильно воспитывать.
Читайте также — Добрая душа: собака, которая любит гладить других собак, прославилась в сети.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.