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Мир

Это ограбление: настырная собака отобрала у хозяйки пиццу (видео)

10:50 15 апреля 2020 97
Собака и хозяйка с пиццей
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американка Джолиет, проживающая в американском штате Иллинойс показала видео, в котором ее собака нагло отнимает кусок пиццы, который девушка пытается съесть. Пес буквально нападает на хозяйку, пытаясь вырвать еду у нее из рук. Джолиет, пытаясь защитить свою собственность, падает на пол. Собака пользуется моментом и, выхватив пиццу, поскорее убегает с добычей.

Часть пользователей сети нашли эти кадры забавными. Однако многие заявили, что американка сама виновата — собаку нужно правильно воспитывать.

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