Добрая душа: собака, которая любит гладить других собак, прославилась в сети (видео)

Мир

Проживающая в канадской провинции Онтарио собака по кличке Руби породы немецкий короткошерстный пойнтер прославилась в сети благодаря своей душевной натуре и дружелюбию. Ее хозяйка днем иногда оставляет свою любимицу в собачьем «детском саду» The Den Doggy Daycare, чтобы она не скучала в ее отсутствие. И там пойнтер проявляет трогательное внимание к своим товарищам. Руби по очереди подходит к каждой собаке и всех их нежно гладит лапой. «Она так делает каждый раз, когда туда попадает», — рассказала автор видео Алана Лоррейн изданию Bored Panda.

This is Ruby. She likes to pet the other dogs at daycare. 14/10 extremely relatable pic.twitter.com/5KgOnL5kwW — WeRateDogs (@dog_rates) March 31, 2020

А вот питомица другого собачьего детского сада по кличке Эдна использует своих хвостатых приятелей в качестве подушек. Набегавшись и наигравшись, она выбирает пса попушистее и устраивается на нем спать.

фото brigottfried

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