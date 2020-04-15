Дружба ежика и кошки умилила сеть (фото)

Мир

Пользователи соцсети Instagram с удовольствием наблюдают за дружбой ежика по кличке Хебри и бенгальской кошки Одри, которые проживают в Германии. Их хозяйка Талита Гирнус регулярно публикует все новые фотографии неразлучной парочки — к восторгу подписчиков, которых насчитывается уже более 1,8 миллиона человек.

Как рассказала Талита изданию Bored Panda, она взяла к себе ежа, так как у его предыдущей хозяйки-девочки была на него аллергия. А несколько месяцев спустя завела котенка. При первой встрече Хебри вовсе не испугался. А вот трехмесячная Одри вела себя крайне осторожно. Теперь же они вместе едят, спят и гуляют.

Талита, Хебри и Одри часто путешествуют все вместе по разным странам и снимаются на фоне достопримечательностей и красивых пейзажей. Сейчас, как признает Гирнус, поездки пришлось прекратить из-за пандемии коронавируса. И они устраивают фотосессии дома.

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Фото Instagram/Mr.pokee

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