Одинокий детеныш гепарда подружился с собакой: милые фото и видео

Мир

В зоопарке американского города Цинциннати завязалась дружба между детенышем гепарда по кличке Крис и собакой Ремусом.

У самки гепарда Нины 7 июля родилось трое детенышей, но Крис — единственная, кому удалось выжить. Сотрудники зоопарка забрали малышку у матери, опасаясь, что из-за нехватки молока та может ее бросить. Однако маленькому гепарду требовался четвероногий компаньон, который обучал бы ее социальным нормам, принятым у животных. Этого не смог бы сделать человек.

Сначала к ней приставили пса по кличке Блейкли, который обучал Крис «звериному этикету» и воспитывал ее вместо матери. Однако Блейкли пришла пора выходить на пенсию. И Крис познакомили с псом по кличке Ремус, который всего на месяц ее старше. Они понравились друг другу с первого взгляда. Как пишет издание People, они совершенно не чувствуют, что принадлежат к разным видам животных. И по-настоящему подружились, явно чувствуя себя чем-то вроде брата и сестры.

«Не знаю, думает ли собака, что это странный пес, или же гепардик думает, что у этого бедняги-гепарда нет пятнышек. Полагаю, они не особенно над этим задумываются», — говорит представитель зоопарка Линда Кастанеда.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой дружбе — между щенком немецкой овчарки и собакой постарше.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter