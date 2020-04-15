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Из-за коронавируса семейное празднования дня рождения завершилось смертью трех человек (фото)
В Бразилии после семейного празднования дня рождения в городке Итаперика-да-Серра близ Сан-Паулу коронавирусом заразились по меньшей мере 10 человек. Трое умерли в течение недели. Всего на празднике было 28 человек. Всем, кому удалось выжить, находятся сейчас на самоизоляции.
Праздновалось 59-летие Веры Лусии Перейры. Она не была уверена, следует ли устраивать праздник, но потом все же решила, что пандемия до Бразилии в полной мере еще не добралась, а карантин объявлен не был. Поэтому отменять домашнее торжество не стали.
Как сообщает Би-би-си, на момент, когда отмечался злополучный день рождения, в стране официально было зарегистрировано лишь 98 случаев заражения COVID-19 и ни одного летального исхода. А уже три недели спустя, 8 апреля, в стране было уже более 16 тысяч инфицированных и свыше 800 смертей.
Через несколько дней после праздника у половины гостей появились симптомы коронавируса. Муж Веры Лусии Паулу, его брат Кловис и сестра Мария скончались. Отмечается, что Мария страдала диабетом, однако Паулу был полностью здоров до момента заражения и вел активный образ жизни.
У самой Веры Лусии и ее сына тоже были симптомы заболевания, но оба они выздоровели. «Физически я чувствую себя нормально, остался лишь небольшой кашель, но все остальное пережить было очень нелегко. Это были по-настоящему кошмарные дни», — говорит она.
Кто из родственников стал источником инфекции так и осталось невыясненным.
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