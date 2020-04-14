- 11:36 Можно использовать только в больницах: украинцев предупредили об опасности самолечения COVID-19 «Плаквенилом»
- 11:31 "Жених мог переболеть коронавирусом еще в ноябре": шокирующее признание украинки о поездке в Китай
- 11:28 Беременная Джамала показала внушительный животик
- 11:27 Мэр Львова отказался от гуманитарной партии «Протефлазида» после скандала в СМИ
- 11:21 Почаевская лавра отрицает смерть монаха от коронавируса
- 11:09 У британца от коронавируса умерла вся семья
- 11:07 Томная Лобода показала постельное фото
- 11:02 Искали почти неделю: молодой военный погиб при загадочных обстоятельствах на Виннитчине
- 10:41 Студентов привлекут к борьбе с коронавирусом: в Минздраве раскрыли детали
- 10:40 Хроники коронавируса: главные события в мире 14 апреля (обновляется)
- 10:32 Медицинская школа бесплатно проводит обучение врачей онлайн
- 10:26 Седокова рассказала, как Меладзе манипулирует участницами "ВИА-Гры"
У британца от коронавируса умерла вся семья (фото)
В Великобритании от коронавируса в течение двух недель скончались трое членов одной семьи из города Бертон-апон-Трент в графстве Стаффордшир. Сначала умерли 84-летний Кит Маквикар и его 82-летняя жена Джин. А спустя две недели после смерти родителей не стало их 62-летней дочери Джейн, которая сама является матерью двоих детей. Сын Маквикаров, 60-летний Ричард, убит горем. «Я чувствую себя так, будто кто-то разрезал мне грудь и украл сердце», — написал он в соцсети Facebook.
Как сообщает издание Metro, незадолго до смерти Джейн оставила в Facebook несколько постов, в котором призывала своих друзей прислушиваться к советам правительства и соблюдать карантин. «Оставайтесь дома, это может спасти жизни», — написала она.
Между тем в Сербии студентка в один день лишилась умерших от коронавируса матери и бабушки, оставшись совершенно одна. Как пишет издание The Mirror, 25-летняя Анджела Костич, которая учится на стоматолога, рассказала, что состояние бабушки Винки с самого начала было тяжелым, но прогнозы врачей в отношении ее мамы Лилианы были положительными. До заражения COVID-19 женщина была здорова и не имела хронических заболеваний. Мать провела в больнице 12 дней. Ее состояние ухудшилось. Обе пациентки были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Утром в воскресенье скончалась бабушка студентки, а мать — вечером того же дня.
Отец Анджелы умер три года назад. Теперь она осталось полной сиротой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии от коронавируса умерла вся семья из четырех человек, а в США — четверо членов одной семьи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...