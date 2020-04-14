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У британца от коронавируса умерла вся семья (фото)

11:09 14 апреля 2020 347
Кит и Роберт Маквикар
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Великобритании от коронавируса в течение двух недель скончались трое членов одной семьи из города Бертон-апон-Трент в графстве Стаффордшир. Сначала умерли 84-летний Кит Маквикар и его 82-летняя жена Джин. А спустя две недели после смерти родителей не стало их 62-летней дочери Джейн, которая сама является матерью двоих детей. Сын Маквикаров, 60-летний Ричард, убит горем. «Я чувствую себя так, будто кто-то разрезал мне грудь и украл сердце», — написал он в соцсети Facebook.

Как сообщает издание Metro, незадолго до смерти Джейн оставила в Facebook несколько постов, в котором призывала своих друзей прислушиваться к советам правительства и соблюдать карантин. «Оставайтесь дома, это может спасти жизни», — написала она.

Джейн и Джин Маквикар

Между тем в Сербии студентка в один день лишилась умерших от коронавируса матери и бабушки, оставшись совершенно одна. Как пишет издание The Mirror, 25-летняя Анджела Костич, которая учится на стоматолога, рассказала, что состояние бабушки Винки с самого начала было тяжелым, но прогнозы врачей в отношении ее мамы Лилианы были положительными. До заражения COVID-19 женщина была здорова и не имела хронических заболеваний. Мать провела в больнице 12 дней. Ее состояние ухудшилось. Обе пациентки были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Утром в воскресенье скончалась бабушка студентки, а мать — вечером того же дня.

Отец Анджелы умер три года назад. Теперь она осталось полной сиротой.

Анджела с матерью

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии от коронавируса умерла вся семья из четырех человек, а в США — четверо членов одной семьи.

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