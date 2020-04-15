Украина

Обмен пленными состоится до Пасхи: в ОБСЕ рассказали о важной договоренности

Информацию о том, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупационными администрациями отдельных районов Донецкой и Луганской областей произойдет еще до Пасхи, подтвердили и в ОБСЕ.

Как сообщает телеканал ICTV, о том, что все детали обмена согласованы, заявила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

«Согласно принципиальному соглашению, достигнутому Трехсторонней контактной группой и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц», — отметила спецпредставитель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Станислав Асеев, ранее освобожденный из плена боевиков, заявлял, что передал списки украинцев, оставшихся в застенках на оккупированных территориях, в Офис президента.

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