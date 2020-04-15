27.10 / 27.47 29.31 / 29.97
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Обмен пленными состоится до Пасхи: в ОБСЕ рассказали о важной договоренности

12:07 15 апреля 2020 113
Узник
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Информацию о том, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупационными администрациями отдельных районов Донецкой и Луганской областей произойдет еще до Пасхи, подтвердили и в ОБСЕ.

Как сообщает телеканал ICTV, о том, что все детали обмена согласованы, заявила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

«Согласно принципиальному соглашению, достигнутому Трехсторонней контактной группой и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц», — отметила спецпредставитель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Станислав Асеев, ранее освобожденный из плена боевиков, заявлял, что передал списки украинцев, оставшихся в застенках на оккупированных территориях, в Офис президента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Празднование дня рождения

Из-за коронавируса семейное празднования дня рождения завершилось смертью трех человек (фото)

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Дети довели до слез 71-летнюю Пугачеву (видео)

Бригада скорой помощи забирает больную COVID-19

Хроники коронавируса: главные события в мире 15 апреля (обновляется)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер