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Украина

Всех на всех: в Украине рассказали, когда состоится обмен пленными

14:43 13 апреля 2020 82
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Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Не исключено, что украинцы, удерживаемые на территории ОРДЛО и в России, будут освобождены уже на этой неделе.

О возможности скорого обмена в комментарии «Украине 24» сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Мне известно, что существуют договоренности, что будет еще один этап освобождения всех на всех. Процесс очень тяжелый, логистика переговоров сложная», — сказала Людмила Денисова и добавила, что Украина добивается освобождения соотечественников, которые находятся и в ОРДЛО, и в России.

«Люди, которые будут освобождены, я надеюсь, на следующей неделе (комментарий Денисова давала в воскресенье, 12 апреля. — Ред.), будут помещены на обсервацию», — добавила Денисова.

На видео с 13:23.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший узник боевиков, журналист Станислав Асеев заявлял, что в списке пленных, которых боевики «ДНР» и «ЛНР» якобы согласились выдать украинским властям, нет ни одной фамилии из списка, переданного им в Офис президента.

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