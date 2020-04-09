"Кто эти люди?": у бывшего пленника боевиков возникли вопросы по предстоящему обмену (видео)

Украина

В списке пленных, которые боевики «ДНР» и «ЛНР» якобы согласились выдать украинским властям в ходе обмена, запланированного еще до пасхальных праздников, нет ни одной фамилии из списка, переданного в Офис президента бывшим узником, журналистом Станиславом Асеевым.

Об этом журналист сообщил в эфире «Espreso.TV», отметив, что к списку «возникает много вопросов». «В списках, которые в сети показали боевики, … нет тех фамилий, которые я передал президенту. Я передал список из 81 человека», — сказал Асеев.

По его словам, президент говорил о 200 людях, включая крымских татар и тех, кто находится в России. «А сейчас мы видим, что нам передают 8 человек из Донецка и 10−11 — из Луганска. А что буде дальше?» — отметил Асеев и добавил: «Возникает вопрос: это будет обмен один в полгода или же это растянут на несколько недель и потом мы опять увидим какой-то обмен. Если будет второй вариант, то лучше вытаскивать по 5−10 человек в месяц. А если произойдет обмен, после чего мы полгода ничего не увидим, то это больше похоже на политическую акцию».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СМИ появились списки украинцев, которых оккупационные администрации отдельных регионов Донецкой и Луганской областей могут передать на подконтрольные Украине территории.

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