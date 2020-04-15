«Козел»: Лионель Месси получил самое необычное прозвище в карьере (видео)

Спорт

У звездного нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси много прозвищ — и Лео (производная от имени), и Блоха (исходя из невысокого роста), и Атомная блоха (благодаря взрывной скорости). Но есть еще одно, которое может не понравиться с первого взгляда.

Иногда Месси называют «козлом», причем не только болельщики клубов-соперников. Все дело в том, что «козел» на английском языке — «goat». А аббревиатура GOAT расшифровывается как Greatest of All Time («Величайший всех времен»). Так же, к примеру, Федерер является «козлом» в теннисе, Болт в легкой атлетике, а Фэлпс — в плавании.

This goal by Lionel Messi is ridiculous. One of the many reasons he is the GOATpic.twitter.com/o9djZsbrvm — The Futbol Page (@TheFutbolPage) April 14, 2020

Получается, иногда быть «козлом» весьма почетно. Чего и желаем всем спортсменам, которые находятся в начале своей профессиональной карьеры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси похвалил своего маленького фаната за невероятные трюки.

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