Месси оценит: маленький фанат звезды «Барселоны» забил ударом через себя (видео)

Спорт

Шестилетний иранский мальчик Арат Хоссейни, за страницей которого в Instagram следят 2,8 млн подписчиков, продолжает поражать своими навыками футбольного мастерства.

Не расстается малыш с мячом и во время карантина. Находясь у себя дома, Арат эффектно подбросил мяч, несколько раз набил его двумя ногами, после чего в падении через себя отправил в маленькие ворота. «Привет, Лионель Месси. Я люблю тебя», — сказал мальчик перед выполнением трюка.

Также 6-летний футболист не остался в стороне от челленджа, который запустили звездные Златан Ибрагимович и Поль Погба. Арат забросил мяч в баскетбольное кольцо, причем сделал это пяткой, стоя спиной к цели.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Динамо» Цыганков подарил маленькому фанату на день рождения футбольную форму.

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