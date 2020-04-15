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Взрыв на учениях в Краматорске: названо имя погибшего бойца (фото)
Во время учебных стрельб на военном полигоне в Краматорске Донецкой области погиб контрактник Вивчаренко Игорь. Об этом сообщили в Командовании сил специальных операций.
Старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович служил в 3-м отдельном полку спецназначения имени князя Святослава Храброго.
«Командование Сил специальных операций ВС Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Викторовича», — говорится в сообщении Командования в Facebook.
Напомним, 14 апреля около полудня на военном полигоне во время проведения плановых учебных стрельб из 82 мм миномета произошел взрыв. Кроме погибшего старшего солдата Вивчаренко, ранения получили еще 8 военнослужащих.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о ЧП с минометом «Молот», в результате которых гибли и получали ранения украинские военные.
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