Происшествия

Взрыв на учениях в Краматорске: названо имя погибшего бойца (фото)

Во время учебных стрельб на военном полигоне в Краматорске Донецкой области погиб контрактник Вивчаренко Игорь. Об этом сообщили в Командовании сил специальных операций.

Старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович служил в 3-м отдельном полку спецназначения имени князя Святослава Храброго.

«Командование Сил специальных операций ВС Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Викторовича», — говорится в сообщении Командования в Facebook.

Напомним, 14 апреля около полудня на военном полигоне во время проведения плановых учебных стрельб из 82 мм миномета произошел взрыв. Кроме погибшего старшего солдата Вивчаренко, ранения получили еще 8 военнослужащих.

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о ЧП с минометом «Молот», в результате которых гибли и получали ранения украинские военные.

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