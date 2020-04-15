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Украина

Первая смерть от коронавируса на Полтавщине: 84-летний мужчина не выходил из дому

13:10 15 апреля 2020 910
Тест на коронавирус
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В Кременчуге на Полтавщине, где 28 марта был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в области, в среду, 15 апреля, зафиксирована первая смерть от COVID-19. В инфекционном отделении Кременчугской больницы интенсивного лечения умер 84-летний пациент, который был госпитализирован пару дней назад в тяжелом состоянии.

Как сообщила на заседании городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации вице-мэр Кременчуга Ольга Усанова, мужчина заболел 3 апреля, но занимался самолечением, к врачам обратился только через 10 дней после появления первых симптомов. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, а ПЦР-тест подтвердил коронавирусную инфекцию.

Известно, что пожилой мужчина в последнее время на улицу не выходил, но его проведывали представители одной из религиозной конфессий, к которой он принадлежал. Кстати, в «хрущевке», где он проживал в микрорайоне Раковка, ранее уже были выявлены три случая заболевания COVID-19.

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий сравнил эту ситуацию со случаем в Першотравенске Днепропетровской области, где недавно произошла вспышка заболевания COVID-19 среди представителей одной из христианской церквей, проводивших ежегодное собрание, на которое съехалось несколько сот людей. В результате лабораторного обследования был выявлен 21 больной в Першотравенске и еще 20 в области.

Малецкий попросил полицию проконтролировать траурную процессию, на которую, наверняка, соберется много «братьев и сестер» умершего, а после похорон внести всех присутствующих в реестр, чтобы проследить за их самочувствием. Также он призвал всех пасторов, настоятелей и прихожан строго придерживаться требований карантина.

Тем временем трое из десяти кременчужан, заболевших коронавирусом, уже вылечились. За последние сутки добавился один инфицированный. Всего на Полтавщине 27 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. «ФАКТЫ» отслеживают статистику по всем областям Украины.

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