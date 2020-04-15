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Непобедимый боксер показал пять «смертельных» ударов: пострадал его друг (видео)
Американский боксер Райан Гарсия, выступающий в легком весе, не теряет форму, даже находясь на карантине. 21-летний спортсмен отрабатывает свои удары, поставив друга к стенке, и тот явно не в восторге от того, что выступает такой себе «грушей для избиения».
«Сможете ли вы выжить после этих пяти смертельных ударов?», — подписал Райан видео, размещенное на своей странице в Instagram.
Отметим, что, несмотря на довольно юный, как для боксера, возраст, у Гарсии уже в послужном списке 20 боев на профессиональном ринге, 17 из которых он завершил нокаутом и не потерпел ни одного поражения. На данный момент американец владеет чемпионскими поясами по версиям WBC Silver и WBO NABO в легком весе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер-чемпион Сэм Максвелл отправил себя в нокдаун во время видеоурока для своих подписчиков.
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