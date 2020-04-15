27.09 / 27.45 29.28 / 29.93
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре мужчина умер в полицейской машине после жесткого задержания: ГБР завело дело

15:25 15 апреля 2020 159
полиция
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Государственное бюро расследований взялось за изучение ЧП в Днепре, где фигурируют полицейские. В служебном автомобиле патрульной полиции умер задержанный мужчина. Следователи проверят, не могла ли смерть наступить из-за превышения власти силовиками.

Полицию жители Днепра вызвали на семейную ссору: мужчина-заявитель пожаловался, что его брат избивает отца. Увидев рядом с домом полицейскую машину, подозреваемый пытался сбежать. Задержали его возле соседнего дома. Агрессивному мужчине надели наручники и посадили на заднее сидение автомобиля. Что именно случилось в последующие 10 минут, выясняется. Известно лишь, что мужчина перестал подавать признаки жизни, реанимационные мероприятия не помогли, а «скорая» подтвердила смерть.

полиция

Если выяснится, что смерть человека стала результатом применения силы полицией, виновным будет грозить от 7 до 10 лет лишения свободы и запрет на работу в правоохранительных органах.

Напомним, похожие случаи зафиксированы в Кировоградской и Киевской областях. В Кропивницком мужчина перестал дышать после задержания, служебное видео полиции не помогло пролить свет на причины ЧП. А в поселке Барышевка Киевской области неадекват бросался на полицейских с ножом, а после задержания перестал подавать признаки жизни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ремонт у церкви в Днепре

В Днепре вырыли траншею перед церковью, нарушившей карантин (фото)

полиция

В Днепре мужчина умер в полицейской машине после жесткого задержания: ГБР завело дело

монастырь в Полтаве

В Полтаве ввели штрафы для тех, кто на Пасху придет в церкви

Сергей Соседов

Боль невыносимая: обидчик Софии Ротару и Аллы Пугачевой не может ходить и спать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер