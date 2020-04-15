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В Днепре мужчина умер в полицейской машине после жесткого задержания: ГБР завело дело
Государственное бюро расследований взялось за изучение ЧП в Днепре, где фигурируют полицейские. В служебном автомобиле патрульной полиции умер задержанный мужчина. Следователи проверят, не могла ли смерть наступить из-за превышения власти силовиками.
Полицию жители Днепра вызвали на семейную ссору: мужчина-заявитель пожаловался, что его брат избивает отца. Увидев рядом с домом полицейскую машину, подозреваемый пытался сбежать. Задержали его возле соседнего дома. Агрессивному мужчине надели наручники и посадили на заднее сидение автомобиля. Что именно случилось в последующие 10 минут, выясняется. Известно лишь, что мужчина перестал подавать признаки жизни, реанимационные мероприятия не помогли, а «скорая» подтвердила смерть.
Если выяснится, что смерть человека стала результатом применения силы полицией, виновным будет грозить от 7 до 10 лет лишения свободы и запрет на работу в правоохранительных органах.
Напомним, похожие случаи зафиксированы в Кировоградской и Киевской областях. В Кропивницком мужчина перестал дышать после задержания, служебное видео полиции не помогло пролить свет на причины ЧП. А в поселке Барышевка Киевской области неадекват бросался на полицейских с ножом, а после задержания перестал подавать признаки жизни.
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