- 16:52 IELTS-тест для поступления в зарубежные учебные заведения: требования, подготовка, экзамен
- 16:47 ФСБ заявила о поимке "украинских диверсантов", готовивших теракты в Крыму
- 16:43 Крымская правозащитная группа считает, что Людмила Денисова не может возглавлять Офис омбудсмена
- 16:37 Карантин — не каникулы: сеть в восторге от забавного ролика украинских учителей
- 16:37 В Риме умерла звезда знаменитого сериала "Спрут"
- 16:32 Въезжающим в Киев будут измерять температуру: где расположены контрольные посты (карта)
- 16:27 В Киеве откроют пункты приема использованных медицинских масок
- 16:24 Стыдоба: в Беларуси на ТВ опозорились с шутками о коронавирусе
- 16:12 Ослаблять карантин нужно с садов, школ и запуска общественного транспорта, — Виталий Нестор
- 16:05 Минздрав требует от украинцев перестать лечить зубы во время карантина
- 16:03 В Украине возьмут под госконтроль цены на основные продукты питания: что об этом известно
- 16:02 Карьерный успех и бытовые неурядицы: гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака
Ослаблять карантин нужно с садов, школ и запуска общественного транспорта, — Виталий Нестор
«Украина должна взять за основу дорожную карту ЕС по ослаблению карантина», — заявил Виталий Нестор, глава ВО «Батьківщина» в Киеве на своей странице в Facebook.
Как отметил политик, 24 апреля истекает срок введенного карантина. Но от разных представителей власти поступает противоречивая информация о том, когда и как карантинные мероприятия будут снимать. Такая неопределенность является разрушительной для украинского бизнеса и граждан.
По мнению Виталия Нестора, политика власти должна быть предсказуемой. Только таким образом каждый сможет спланировать, как пережить этот тяжелый период и выйти из него. А ориентация на подходы Евросоюза позволит общаться с партнерами на одном языке, не попасть в изоляцию, как можно быстрее восстановить транспортное сообщение и экономическое сотрудничество.
По предложениям Нестора, ослабление карантина должно состояться в четыре этапа: «На первом этапе необходимо восстановить работу общественного транспорта и учреждений образования. Первоначально — садов и начальной школы, чтобы дать родителям возможность работать.
Второй этап предусматривает полноценное восстановление работы бизнеса и других учреждений. Третий — запуск учреждений обслуживания граждан (кафе, рестораны, спортцентры и другие). И на заключительном этапе следует позволить проводить массовые мероприятия".
В то же время, как отмечает Виталий Нестор, снятие карантина должно быть поэтапным, а ограничения для уязвимых категорий населения должны оставаться дольше.
Основанием для начала ослабления ограничений должно быть соответствие ключевым критериям Европейского союза: улучшение эпидемиологической ситуации, способность системы здравоохранения справляться с наплывом новых больных и эффективная система мониторинга распространения заболевания.
Кроме этого, по мнению лидера киевской «Батьківщини», часть полномочий по ослаблению карантина необходимо передать на местный уровень, ведь ситуация в каждом регионе имеет свои особенности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.