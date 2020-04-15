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Общество и люди

В Киеве откроют пункты приема использованных медицинских масок

16:27 15 апреля 2020 81
Маска и перчатки
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве организуют 10 пунктов по приему использованных средств защиты — медицинских масок и перчаток.

По словам депутата Киевсовета Константина Ялового, все отходы будут собирать и утилизировать с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законом. Этим займутся специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование.

«Медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда, другие предметы, которые могли контактировать с инфицированными жидкостями и так далее) должны быть герметично упакованы, обязательно обезврежены и уже после этого переданы на предприятия для дальнейшей безопасной утилизации — обычно сжигания в специальных печах при высокой температуре», — сообщил депутат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как правильно надевать и снимать медицинскую маску.

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