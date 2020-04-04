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Здоровье и медицина

Коронавирус в Украине: как правильно носить маску и перчатки (инфографика)

19:16 4 апреля 2020 641
Коронавирус в Украине: как правильно носить маску и перчатки (инфографика)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Центре общественного здоровья объяснили, как правильно носить защитную маску и перчатки в период карантина. Напомним, украинцы больше боятся последствий карантина, чем коронавируса.

Как следует носить маску:

  • нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот;
  • маску следует менять, как только она стала влажной;
  • нельзя трогать внешнюю часть маски руками;
  • нельзя использовать маску повторно;
  • нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску: не касаясь ее внешней поверхности, снимите маску за резинки, сверните и выбросите в мусорный контейнер.

Когда нужно использовать перчатки:

  • когда есть непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;
  • при непосредственном контакте с пациентами, инфицированными патогенами, которые передаются контактным путем;
  • при работе с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используются во время ухода за больными.

Важно: мыть и обрабатывать дезинфектантами перчатки ради их повторного использования нельзя, ведь микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же такая обработка может повлечь нарушение целостности структуры перчаток.

Напомним, с 6 апреля ношение масок в общественных местах становится обязательным.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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