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Коронавирус в Украине: как правильно носить маску и перчатки (инфографика)
В Центре общественного здоровья объяснили, как правильно носить защитную маску и перчатки в период карантина. Напомним, украинцы больше боятся последствий карантина, чем коронавируса.
Как следует носить маску:
- нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот;
- маску следует менять, как только она стала влажной;
- нельзя трогать внешнюю часть маски руками;
- нельзя использовать маску повторно;
- нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.
Как снимать маску: не касаясь ее внешней поверхности, снимите маску за резинки, сверните и выбросите в мусорный контейнер.
Когда нужно использовать перчатки:
- когда есть непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;
- при непосредственном контакте с пациентами, инфицированными патогенами, которые передаются контактным путем;
- при работе с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используются во время ухода за больными.
Важно: мыть и обрабатывать дезинфектантами перчатки ради их повторного использования нельзя, ведь микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же такая обработка может повлечь нарушение целостности структуры перчаток.
Напомним, с 6 апреля ношение масок в общественных местах становится обязательным.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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