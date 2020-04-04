Здоровье и медицина

Коронавирус в Украине: как правильно носить маску и перчатки (инфографика)

В Центре общественного здоровья объяснили, как правильно носить защитную маску и перчатки в период карантина. Напомним, украинцы больше боятся последствий карантина, чем коронавируса.

Как следует носить маску:

нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот;

маску следует менять, как только она стала влажной;

нельзя трогать внешнюю часть маски руками;

нельзя использовать маску повторно;

нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску: не касаясь ее внешней поверхности, снимите маску за резинки, сверните и выбросите в мусорный контейнер.

Когда нужно использовать перчатки:

когда есть непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

при непосредственном контакте с пациентами, инфицированными патогенами, которые передаются контактным путем;

при работе с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используются во время ухода за больными.

Важно: мыть и обрабатывать дезинфектантами перчатки ради их повторного использования нельзя, ведь микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же такая обработка может повлечь нарушение целостности структуры перчаток.

Напомним, с 6 апреля ношение масок в общественных местах становится обязательным.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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