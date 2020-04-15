Крымская правозащитная группа считает, что Людмила Денисова не может возглавлять Офис омбудсмена

Политика

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник считает, что Людмила Денисова со своим бэкграундом не может возглавлять Офис уполномоченного по правам человека. Об этом она сказала ИА «Українські Новини».

«Мы заявляли ранее и сегодня все так же придерживаемся мнения, что человек с таким бэкграундом не может возглавлять Офис уполномоченного по правам человека», — сказала она.

Скрыпник поддержала необходимость внесения изменений в законодательство для того, чтобы эффективно урегулировать деятельность омбудсмена.

«Когда Денисова пришла на должность, то тогда уже были определенные проблемы с тем, что сам конкурс и законодательство которое это регулирует, к сожалению, допускают, чтобы должность стала частью политических договоренностей. То есть, эта должность законодательством не защищена и там есть ряд проблем, которые нужно решать. Законодательство не достаточно регулирует и защищает должность омбудсмена», — сказала Скрыпник.

По ее мнению, нужно усовершенствовать законодательство, чтобы должность омбудсмена отвечала требованиям правозащитников.

«Мы обращались к Верховной Раде с инициативой создать временную следственную комиссию. Потому что это был тогда единственный инструмент для решения ситуации. И если бы они рассмотрели действия нынешнего омбудсмена, то это могло бы дать ответ на наш вопрос, нарушала ли Денисова присягу или нет. Но этого не было сделано. Если мы как общество считаем, что человек занимает должность, но ей не отвечает, то, по сути, у нас нет инструмента, чтобы как-то повлиять на ситуацию, чтобы эту должность занял другой компетентный и независимый человек. Поэтому нужно усовершенствовать законодательство, чтобы эта должность отвечала требованиям правозащитников», — отметила Скрыпник.

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