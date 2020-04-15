- 18:40 «Я обалдела от идеи Макса!»: неожиданное признание участницы «Холостяка-10»
- 18:19 Алкоголь не поможет, комары не виноваты: ВОЗ опровергла мифы о коронавирусе
- 18:11 В Запорожской области ограничат въезд в четыре города, включая областной центр
- 18:03 Из-за коронавируса заключенных из тюрем могут начать выпускать на свободу, — замминистра
- 17:53 Ломаченко победил легендарного Мэйвезера на виртуальном ринге: видео боя
- 17:46 «Полицейские задушили моего сына в машине»: подробности резонансной смерти в Днепре
- 17:44 Одной справки мало: в Днепре на Пасху ужесточат правила проезда в общественном транспорте
- 17:43 Дело "пловца из Гидропарка": суд отказался рассматривать неправильный протокол полиции
- 17:26 Дочь Заворотнюк взволновала сеть кольцом на правой руке
- 17:16 Сергей Притула на карантине умилил сеть фото с маленькой дочерью
- 17:15 Цифровой паспорт признали в Украине официальным документом: что это значит
- 17:05 Украинцы заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей, протестуя против обсервации
Украинцы заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей, протестуя против обсервации (видео)
В пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей толпа перекрыла дорогу и заблокировала движение транспорта. Несколько десятков участников акции протеста возмущались из-за требования об обязательной обсервации для возвращающихся из-за границы.
Дорогу удалось разблокировать лишь после вмешательства полиции. На протестующих составлены админпротоколы. Выяснилось, что в перекрытии дороги участвовали не только вернувшиеся из-за границы и их родственники, но и перевозчики, промышляющие трансферами через границу. Все они подпадают под действие нововведения об обязательной 14-дневной обсервации (вступило в силу с 14 апреля).
Глава Волынской области Татьяна Щербак уточнила, что всем отказавшимся от обсервации выписан штраф. После этого граждане отпущены домой на самоизоляцию, но полиция и представители местной власти будут следить, чтобы люди действительно сидели дома и не контактировали с другими лицами.
По данным Минздрава, в Украине на обсервацию помещены 417 человек. Разместили людей в 34 местах — в санаториях, гостиницах, медучреждениях.
Напомним, для возвращающихся из Польши в Украину оставлены лишь два работающих пункта пропуска. Предполагалось, что все граждане, прибывающие из-за границы, будут помещаться на 14-дневную обсервацию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...