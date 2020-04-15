Украина

Украинцы заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей, протестуя против обсервации (видео)

В пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей толпа перекрыла дорогу и заблокировала движение транспорта. Несколько десятков участников акции протеста возмущались из-за требования об обязательной обсервации для возвращающихся из-за границы.

Дорогу удалось разблокировать лишь после вмешательства полиции. На протестующих составлены админпротоколы. Выяснилось, что в перекрытии дороги участвовали не только вернувшиеся из-за границы и их родственники, но и перевозчики, промышляющие трансферами через границу. Все они подпадают под действие нововведения об обязательной 14-дневной обсервации (вступило в силу с 14 апреля).

Глава Волынской области Татьяна Щербак уточнила, что всем отказавшимся от обсервации выписан штраф. После этого граждане отпущены домой на самоизоляцию, но полиция и представители местной власти будут следить, чтобы люди действительно сидели дома и не контактировали с другими лицами.

По данным Минздрава, в Украине на обсервацию помещены 417 человек. Разместили людей в 34 местах — в санаториях, гостиницах, медучреждениях.

Напомним, для возвращающихся из Польши в Украину оставлены лишь два работающих пункта пропуска. Предполагалось, что все граждане, прибывающие из-за границы, будут помещаться на 14-дневную обсервацию.

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