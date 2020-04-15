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Нет даже тления: в ГСЧС заявили о полной ликвидации пожаров возле Чернобыля и Припяти
Очаги возгораний в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы. Об этом на канале «Украина 24» сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Виктория Рубан.
«Рядом с городом Припять и городом Чернобыль были очаги возгораний, но там все локализовано, ликвидировано и на данный момент там даже тления нет», — отметила пресс-секретарь ГСЧС.
При этом она подчеркнула, что пожарные контролируют, не появятся ли очаги тления.
«На данный момент мы можем сказать точно, что открытого огня нет, но сколько очагов там, где еще остается тление — каждый раз выясняется во время облета территории. Как только они будут проявляться, они будут гаситься. Но прогноз трудно давать, поскольку неизвестно, какие будут погодные условия, а самое главное — будут ли проявляться новые очаги», — сказала Рубан.
Ранее сообщалось, что озвучены данные о радиационном фоне в зоне ЧАЭС.
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