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Происшествия

В зоне ЧАЭС пожары уничтожили почти треть туристических объектов

20:40 14 апреля 2020 101
пожар
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые бушевали в лесах 10 дней, уничтожили почти 30 процентов всех туристических объектов. Об этом заявил директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко, отметив, что пожар нанес серьезный удар для «туризма, наследия и истории».

«Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха… Потеряны весьма много сел полесских… Потеряны даже некоторые металлические локации», — цитирует «Громадське» слова Емельяненко.

В то же время, он отметил, что основные туристические локации не пострадали. Огонь буквально прошел по границе города Припять. Остались невредимыми режимный городок Чернобыль, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2, где расположена радиолокационная станция.

По словам Емельяненко, часть локаций будут пытаться воспроизвести, чтобы показать людям что здесь было.

Напомним, лесные пожары могли привести к новой катастрофе в зоне ЧАЭС — 13 апреля огонь подобрался к хранилищу радиоактивных отходов «Подлесный», а также к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС.

По состоянию на вечер 14 апреля пожар удалось потушить, остались лишь очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там, где может подъехать пожарная машина, люди.

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